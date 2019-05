DAX - Aufwärtstrendlinie in Gefahr

Thomas May,

Godmode-Trader.de

Der DAX ist seit dem Scheitern an der Widerstandsregion um 12.450 Punkte unter Druck und fiel an die Unterstützung bei 11.850 Punkten zurück. Die Marke konnte zwar in der letzten Woche verteidigt werden, doch die anschließende Erholung endete schon im Bereich von 12.300 Punkten. Nach dem teils heftigen Abverkauf der vergangenen Tage kann sich der Index heute zunächst von der angekratzten zentralen Aufwärtstrendlinie lösen. Diese Erholung ist jedoch bislang nur ein Tropfen auf den kurzfristig heißen Stein.

Zunächst könnte der heute laufende Anstieg bis an den Bereich um 12.100 Punkte führen. Die bärischen Vorgaben des gestrigen Kursrutsches würden dadurch jedoch nicht neutralisiert. Setzt der Index in den nächsten Stunden wieder unter das Zwischenhoch bei 12.003 Punkten zurück, in deren Bereich aktuell auch die Aufwärtstrendlinie verläuft, könnte die nächste Verkaufswelle bis 11.927 Punkte und darunter bereits bis 11.850 Punkte führen. Abgaben unter die Marke würden für einen Test des zentralen Supports bei 11.726 Punkten sorgen. Hier dürfte der Aufwärtstrend der letzten Monate aber fortgesetzt werden.

Kann der DAX dagegen über 12.100 Punkte ansteigen, warten bei 12.170 und 12.211 Punkten massive Hürden, an denen der nächste Rücksetzer in Richtung der wichtigen Aufwärtstrendlinie starten dürfte. Erst darüber wäre die Korrekturphase beendet und ein Anstieg bis 12.319 und 12.456 Punkte möglich.

DAX in Punkten im 4-Stundenchart: 1 Kerze = 4 Stunde (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2019 - 24.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 30.09.2013 - 24.05.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

