Noch keine Preise beim Wiener Börsenpreis, dafür umso mehr Applaus ernteten die Börseneulinge Marinomed und Frequentis, die beide über ihr neues Börsenleben berichteten. Für Frequentis war das IPO wirklich ein Erlebnis, wie Vorstand Sylvia Bardach meinte. Es gab viele Glückwünsche und nur positives Feedback. Ähnlich bei Marinomed. Laut CEO Andreas Grassauer habe sich die internationale Wahrnehmung deutlich erhöht. Als Life Science-Titel sei man doch eine gewisse Anomalie an der Börse, aber "auf jedenfall ein interessanter Titel für die Zukunft", pries der Marinomed-Vorstandsvorsitzender an. Dass es mit diesen beiden IPOs heuer noch nicht getan ist, deutete Christoph Boschan an: "Man wird in diesem Jahr noch ...

