In zwei Wochen ist Theresa Mays Amtszeit zuende. Nach ihrem Rücktritt werde das Verfahren um ihre Nachfolge umgehend beginnen, erklärte May. Der Posten dürfte umkämpft sein, Mays Erbe wiegt schwer - und die Zeit drängt.

May sagte, sie habe es als ihre Pflicht verstanden, das Ergebnis des EU-Referendums vor drei Jahren umzusetzen. Drei Mal habe sie versucht, die Abgeordneten von ihrem Brexit-Deal zu überzeugen. "Ich glaube, dass es richtig war, auszuharren, auch wenn die Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg gering erschien." Es sei ihr nun klar geworden, dass es "im besten Interesse des Landes" wäre, wenn ein neuer Premierminister die Bemühungen leite.

"Es ist und bleibt für mich von großem Bedauern, dass ich den Brexit nicht umsetzen konnte", sagte May dann. Ihr Nachfolger oder ihre Nachfolgerin werde einen Konsens im Parlament finden müssen, was ihr nicht gelungen sei. "Ein solcher Konsens kann nur erreicht werden, wenn beide Seiten der Debatte kompromissbereit sind." May verwies darauf, sie sei die zweite Frau im Amt der Premierministerin gewesen "aber mit Sicherheit nicht die letzte". Sie trete "ohne Missgunst" zurück, "aber mit großer und anhaltender Dankbarkeit, die Gelegenheit gehabt zu haben, dem Land zu dienen, das ich liebe." Während sie die letzten Worte aussprach, kippte ihre Stimme und sie brach beinahe in Tränen aus.

Sackgasse innerhalb der konservativen Partei

Letzten Endes hatte May keine andere Wahl. Der Druck innerhalb ihrer eigenen Partei hat in den vergangenen Tagen dermaßen zugenommen, dass May wohl schon in wenigen Tagen einer fraktionsinternen Vertrauensabstimmung ausgesetzt worden wäre. Die wäre einem Putsch nahe gekommen: Denn eigentlich war May laut Parteistatut vor einer solchen Abstimmung bis Dezember sicher, weil im vergangenen Dezember ein erster Umsturzversuch gescheitert ist. Doch nun hat offenbar Graham Brady - der Chef des einflussreichen 1922 Committees, das bei den Tories für Personalfragen zuständig ist - damit gedroht, die Regeln zu ändern, um den Weg für eine vorgezogene Vertrauensabstimmung frei zu machen.

Wie es so weit kommen konnte

Mays politische Zukunft war dabei eigentlich schon seit Monaten seit besiegelt. Ihr zentrales (böse Zungen würden sagen: einziges) politisches Projekt, der Brexit, hätte kaum schlechter laufen können. Der Brexit-Deal, den May aus Brüssel mit nach Hause gebracht hat, war dermaßen unbeliebt, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...