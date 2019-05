Die DWS glaubt an eine "drastische Veränderung der Investmentprozesse", sagt Chef Asoka Wöhrmann. Grüne Investment sollen dabei im Fokus stehen.

Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS will nachhaltige Investitionen forcieren, bei denen Umwelt- und soziale Faktoren mit im Vordergrund stehen. "Ich glaube, das ist eines der spannendsten Themen der nächsten fünf Jahre", sagte DWS-Chef Asoka Wöhrmann am Freitag in Berlin mit Blick auf den Bereich, der bei der DWS unter dem Kürzel ESG (Environmental, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...