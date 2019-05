Ein häufiges Problem bei dynamischen Energiezuführungen für Cobots sind die unzureichenden Befestigungsmöglichkeiten sowie die beengten und mangelnden Platzverhältnisse. Daraus resultieren mögliche Beschädigungen der Energiezuführung und Halterung am Cobot sowie Verletzungsgefahren für den Menschen. Verwenden Kunden alternative Befestigungsmöglichkeiten wie Kabelbinder, besteht die Gefahr, dass diese einfach verrutschen und so Leitungen, Kabel oder Schutzschläuche beschädigt werden können.

Daher braucht es für die immer anspruchsvolleren Anwendungen sowohl Einzelkomponenten als auch modulare Komplettlösungen. Bei den Entwicklungsingenieuren von Murrplastik Systemtechnik stehen deshalb der anwendertechnische Nutzen und der Systemgedanke im Mittelpunkt. Denn: Bei Energiezuführungen an den Achsen 1-7 haben Langlebigkeit, Schutz und Sicherheit in der Zusammenarbeit mit Cobots höchste Priorität. Gleichzeitig lassen die so entwickelten Komponenten dem Roboter die notwendige Bewegungsfreiheit für seine Stärken: eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit und präzise Wiederholgenauigkeit.

Passt - immer

Die universellen Befestigungselemente für alle gängigen Roboter von Murrplastik lassen sich mit individuellen Konstruktionen kombinieren, die den hydraulischen, pneumatischen und elektrischen Komponenten im Schlauchpaket Halt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...