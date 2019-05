Die neuen Segmente in Wien waren beim Aufschwung des ATX nicht dabei und jetzt auch bei der Korrektur nicht. Das passt schon, eine gewisse Erkenntnis, was Diversifizierung betrifft, ist damit da. Das direct market plus Portfolio liegt aktuell bei 99.31 Punkten, das ergibt seit Start am 22.1. eine Performance von -0,69%. Folgende Aktien wurden gestern gehandelt: Eyemaxx Real Estate, DWH Deutsche Werte Holding, Sanochemia, startup300. Das direct market Portfolio liegt aktuell bei 100.42 Punkten, das ergibt seit Start am 22.1. eine Performance von +0,42%. Folgende Aktien wurden gestern gehandelt: European Lithium, Autobank, Management Trust Holding, Valneva SE VZ, World Excellent Products. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.05.)

