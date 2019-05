Rentokil Initial ist ein Saubermann-Investment, LafargeHolcim mauert für die Wende und die Netflix-Anleihe ist vor allem was für Thrillerfans. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: Rentokil Initial - Britische Saubermänner

Trüben sich die Konjunkturaussichten ein, dann greifen Anleger zu Unternehmen mit krisenresistenten Geschäftsmodellen. Rentokil Initial ist einer der weltweit führenden Schädlingsbekämpfer und Hygienedienstleister. Und auf beides lässt sich auch bei schwacher Wirtschaft nicht verzichten. Zumal beide Märkte auch dann weiter wachsen. Dafür stehen allein schon das Bevölkerungswachstum und die zunehmende Verstädterung.

Rentokil startete schwungvoll ins Jahr. Im ersten Quartal verbesserte sich der Umsatz um rund neun Prozent auf knapp 604 Millionen Pfund Sterling, umgerechnet 690 Millionen Euro. Mehr als die Hälfte haben Akquisitionen zum Wachstum beigetragen. Im bisherigen Jahresverlauf kaufte Rentokil bereits acht Unternehmen, die zusammen rund 30 Millionen Pfund Jahresumsatz beisteuern.

Master of M&A - seit 2013 hat Rentokil damit 204-mal zugeschlagen und über 800 Millionen Pfund Umsatz zugekauft. Zwar schiebt man dadurch rund 1,2 Milliarden Pfund Firmenwerte in der Bilanz vor sich her. Das sind die Prämien, die als Aufschlag auf den Vermögenswert der gekauften Unternehmen gezahlt wurden. Dieser Bilanzposten übersteigt das Eigenkapital von Rentokil um 35 Prozent. Würden sich Übernahmen als nicht werthaltig erweisen, drohen Abschreibungen, die das Eigenkapital schmälern. Doch die Gefahr großer Abschreiber ist gering, weil eher kleine regionale Dienstleister zugekauft wurden. Weil die Märkte stark fragmentiert sind, wird Rentokil auch weiter über Zukäufe wachsen. Für 2019 sind dafür bis zu 250 Millionen Pfund budgetiert.

Aktientipp 2: LafargeHolcim - Mauern für die Wende

Baumaterialien sind ein Zukunftsmarkt. Das weltweite Bevölkerungswachstum, die Urbanisierung und der Ausbau der Infrastruktur erhöhen die Nachfrage nach Zement und Beton um zwei bis drei Prozent pro Jahr. Mit einer Produktion von mehr 500 Millionen Tonnen Zement, Beton, Sand, Kies und anderen Zuschlagsstoffen ist LafargeHolcim der führende Baustoffhersteller weltweit.

Das Unternehmen, das 2016 aus der Fusion der Schweizer Holcim mit der französischen Lafarge entstand, steht 2019 vor einem Rekordjahr. Das sollte auch die Kurse der Aktien von LafargeHolcim nach mehrjähriger Baisse wieder beflügeln.

Der Bauboom auf den Kernmärkten in Europa (28 Prozent Umsatzanteil) und Nordamerika (21 Prozent) füllt die Auftragsbücher. Auf dem indischen Markt, hier betreibt LafargeHolcim Zementwerke mit einer Kapazität von mehr als 60 Millionen Tonnen, sind die Zementpreise deutlich gestiegen. Um sechs Prozent kletterte im ersten Quartal im Gesamtkonzern der Umsatz, der operative Gewinn legte sogar um 20 Prozent zu. Neben guten Zementpreisen kommen LafargeHolcim dabei die Sparmaßnahmen im Zuge der Fusion zugute - vor allem die Schließung aufwendiger Büros in Paris, Zürich, Miami und Singapur. Den Rückzug aus dem schwierigen ostasiatischen Raum konnte sich LafargeHolcim versilbern. ...

