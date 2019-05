Wer immer alle Erfolge für sich reklamiert, der kommt als Chef nicht weit, warnt der frühere Verteidigungs- und Innenminister Thomas de Maizière. Was er in seiner langen Karriere in der Bundespolitik über Führen und Dienen gelernt hat, erzählt er in Folge #3 des Podcasts "Chefgespräch". Ab sofort jeden Freitag.

Thomas de Maizière im Chefgespräch

Thomas de Maizière wollte immer ein Buch über Führung schreiben. Ein Thema, das ihn umtreibt. So vielen unterschiedlichen Führungsstilen ist er in seiner politischen Karriere begegnet. Der frühere Bundeinnenminister und Verteidigungsminister erzählt, welche Tipps er von seinem früheren Vorgesetzten, dem damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zum Umgang mit Untergebenen bekommen hat.

Und er beschreibt, ...

