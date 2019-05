aktivste Derivate der Börse Stuttgart: Splunk Call JP8548 http://bit.ly/2EtgdIY Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Werden Sie kostenlos Mitglied im ANLEGERCLUB der Börse Stuttgart: http://bit.ly/2M3O4P6 Der Dax hat heute einen Teil seiner Vortagesverluste wettgemacht und die 12.000-Punkte-Marke zurückerobert. Vielleicht findet US-Präsident Trump doch eine Lösung im Streit Huawei. In England hat Theresa May ihren Rücktritt für Juni angekündigt. Der Dax ist heute zwar im Plus, verliert auch Wochensicht aber 200 Punkte oder 1,6 Prozent. Auftragseingänge für langlebige Güter gehen heute wie erwartet um zwei Prozent zurück. Das ist ein wichtiger Indikator für die zurückhaltende Investitionsneigung der Amerikaner. Nach einer Empfehlung kaufen heute Anleger in Stuttgart Calls auf das US Unternehmen Splunk. Das Unternehmen analysiert Maschinendaten und soll helfen, Störfälle schneller zu erkennen. Den Wirtschaftsausblick mit den aktivsten Derivaten der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß