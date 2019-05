Meldungen aus der Presse zufolge stand der Flugverkehr am Frankfurter Flughafen kürzlich für eine Stunde still. Grund dafür war die Sichtung einer Drohne am Himmel über dem Flughafengelände. Bereits Mitte Dezember 2018 haben Drohnen den kompletten Flugverkehr am Flughafen Gatwick in London für mehrere Tage ausgeschaltet.

Veröffentlichte Zahlen der Deutschen Flugsicherung zeigen auf, dass 2018 am Frankfurter Flughafen insgesamt 31 Behinderungen durch Drohnen erfolgten. Die Zahlen geben weiter darüber Auskunft, dass bundesweit 158 Behinderungen durch Drohnen registriert wurden. Vielen Drohnenführern ist das enorme Sicherheitsrisiko, das von ihnen und ihren unbemannten Flugobjekten ausgeht, derzeit noch nicht bewusst. Und für das Sicherheitspersonal an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...