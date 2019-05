Kursexplosion und Breaking News!

Goldgranate forciert Explorationsprogramm auf Schlüsselressource Hewitt Point Siedend heiße Turnaroundstory geht in die nächste Phase: Wird das nach dem Super-Dienstag von voriger Woche mit 80% Kursgewinn ein Super-Mittwoch?Jahreshöchststände um 0,90 € könnten in den nächsten Handelsstunden fallen!

Liebe Leserinnen und Leser,

das sieht man wirklich nicht alle Tage, selbst im von spektakulären Ereignissen nicht gerade armen Pennystocksegment:

Die Top-Goldexplorationsperle Unity Metals, von unserer Redaktion längst zur besten Goldaktie 2019 gekürt, veröffentlicht zur Stunde Top-News: Das wird nicht ohne heftige Konsequenzen für den Aktienkurs bleiben!

Weil die kanadische Heimatbörse auf dieses Nachrichten noch gar nicht reagieren konnte (das wird erst ab 15:30 MEZ geschehen), liegt der Ball jetzt unmittelbar im Feld der deutschen Investoren, die bereits ab heute 8:00 MEZ vom zeitlichen Investitionsvorsprung und dem damit verbundenen Handelsprivileg überproportional profitieren können.

Da am Nachmittag mit explodierenden Kursen in Übersee zu rechnen ist, dürfen hiesige Anleger jetzt keine Sekunde mehr mit massiven Engagements zögern und sollten zukaufen, so lange sich der Kurs noch unter 0,70 € bewegt. Aber selbst darüber finden sich noch exzellente Einstiegskurse, liegt unser 2019-er Kursziel doch bei weit über 2,50 €.

Heute könnte sich die Turnaround-Geschichte vom vorigen Dienstag wiederholen

Als das Management am Dienstag großartige Zahlen aus dem Feldvermessungsprogramm vom Hewitt Point-Projekt gegenüber dem Kapitalmarkt kommunizierte, explodierten sowohl der Kurs als auch das Handelsvolumen. Bis auf den Widerstand bei 0,70 € lief die Aktie innerhalb weniger Stunden wie an einer Schnur und wies damit auf Tagesbasis satte 30% Kursplus und auf 5-Tagesbasis sensationelle Gewinne von +80% auf.

Das Tradingvolumen markierte mit 1,7 Mio € am Tag einen neuen erstaunlichen Rekord und indizierte damit den Einstieg größerer institutioneller Adressen.

Vieles deutet darauf hin, dass sich heute wieder eine ähnliche Situation wie am vorigen Dienstag abzeichnet und der Rebound in seine zweite, dann vermutlich noch heftigere Phase eintritt. Denn.

Der Kurs konnte sich in den zurückliegenden Tagen um 0,60 € stabilisieren und bietet damit exquisite charttechnische Voraussetzungen für einen Ausbruch über den 0,70 €- Widerstand bis zum Handelsschluß.

Darüber liegt erst bei 0,90 € das nächste Barrierelevel, das ebenfalls in Kürze dynamisch überwunden werden sollte, denn die fundamentale Situation bei Unity Metals ist hervorragend.

Rating: Strong Buy

Unity Metals Corp.



WKN: A2PBAL

ISIN: CA91329X1006

Börsenplätze: Tradegate, Frankfurt, Berlin, Stuttgart, München, Lang & Schwarz, TSX Venture







Unity Metals Corp gibt brandaktuell nach Börsenschluß in Toronto bekannt, dass man soeben das Phase-2-Prospektionsprogramm für die Hewitt Point Claims, die Teil des Phillips Arm Gold-Projekts des Unternehmens sind, gestartet habe:

Die Absicht des Programms ist es, auf den positiven, ja überragenden Ergebnissen des Phase 1 Programms aufzubauen. Die wichtigsten Resultate des Q1-Programms waren drei am Hewitt Point-Stollen entnommene Chip-Proben, die einen Au-Gehalt von mehr als 10 g / t aufwiesen.

Darüber hinaus ergab das Bohrloch HW19-04, das mit einem tragbaren Bohrer von Shaw gebohrt wurde, ein Intervall von 2,06 m (0 - 2,06 m), das 6,18 g / t Au und 8,1 g / t Ag.

Die vierköpfige Schürfcrew wird sieben Tage damit verbringen, die Hewitt Point-Schere zu kartieren und zu beproben.

Das Unternehmen plant, die Bohrung für das Bohrloch HW19-04 zu verlängern und zusätzliche Bohrlöcher am Stollen zu bohren, um die Abmessungen aller unterirdischen Mineralisierungen zu bestimmen.

In hartem Gestein können Shaw-Bohrer Tiefen von bis zu 11 m erreichen. Zusätzlich wird die Feldbesatzung die NW-Ausdehnung der Ader mit weiteren Kurzlochbohrungen untersuchen. Während der Schwerpunkt bei Phillips Arm weiterhin auf der FB-Zone liegt, erforderten die starken Ergebnisse des ursprünglichen Programms eine detailliertere Untersuchung des Hewitt Point-Stollens und der Scherung.

Reden wir Fraktur und nicht Latein

Dieser Datenkranz des jüngsten Felduntersuchungsprogramms bei Hewitt Point legt die Vermutung nahe, dass es sich bei der großartigen Lagerstätte um eine Weltklasseressource handeln könnte. Die Vererzungszonen deuten auf massive Mineralisierungsgehalte hin.

Wenn nun in den kommenden Wochen nach der heute verkündeten Erweiterung der Analyseaktivitäten zusätzliche überdurchschnittliche Resultate auf Hewitt Point erzielt werden können, könnte es zu ersten Übernahmeangeboten seitens größerer Goldkonzerne kommen.

Mit Unity Metals würde ein Major sozusagen das ganze Philipp Arms Gold Camp auf einen Schlag erwerben und damit die Option auf potentielle Milliardenwerte

Fazit

Die Firma ist mit 10,5 Mio € Market Cap immens unvervalued, die zuletzt vom Management vorgelegten Zahlen von den aktuellen Felduntersuchungen auf den Schlüsselprojekten Hewitt Point und Margurete weisen auf extrem hochgradige Vererzungsstrukturen hin.

Nun stehen weitere geophysikalische Vermessungen auf dem Enidprojekt, ein breit gefächertes Diamantbohrprogramm auf Margurete, neue Zahlen von Probenahmenaktivitäten aus Hewitt Point und der Abschluß einer Millionenfinanzierung an.

Jede einzelne dieser Meldungen hat erhebliche Kursrelevanz. Wenn schon die Bekanntgabe der Resultate aus den Arbeiten bei Hewitt Point ein solches Kursfeuerwerk wie am Dienstag entfachen konnte (+29,9 % an einem Tag bei auffälligem Volumen im Millionenbereich), kann man trefflich darauf spekulieren, dass die heute publizierten News noch extremere positive Konsequenzen für die Fortschreibung des Aufwärtstrends haben werden.

Unity Metals entwickelt Weltklasse-Gold-Projekte in Kanada auf insgesamt 1.947 ha = 2.700 Fussballfelder

Mehrere ehemals produzierende Goldminen in direkter Umgebung

Historische Goldproduktion in dieser Region: 0,42 Unzen(!) Gold pro Tonne

Umfangreiche Vorarbeiten durch renommiertes Bergbauunternehmen Falconbridge

Rund 3,5 Kilometer langen, von Golderzgängen durchzogener, Trend identifiziert

Skalierbares Explorationspotenzial bei aktuell laufendem Erkundungsprogramm

Exzellente Aktienstruktur und erfahrenes Management-Team

Niedriger Börsenwert von 9 Millionen € vs. potenziell milliardenschwerem Wert der Lagerstätte

Ungerechtfertigte Kurskorrektur bietet attraktive Einstiegsgelegenheit mit über 100% Kurspotential!

Turnaround setzt gewaltig ein

Unser Urteil: Strong Buy

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg am Markt,Ihre Redaktion von Investors Source.Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die Investors-Source auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments ausnahmslos mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Jeglicher Haftungsanspruch auch für ausländische Aktienempfehlungen, Derivate und Fondsempfehlungen wird daher ausnahmslos ausgeschlossen. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen. Obwohl die in den Analysen und Markteinschätzungen von Investors-Source enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen.Alle in dem vorliegenden Report zu UNITY METALS CORP. geäußerten Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Risiken durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Autors unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Aussagen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen von Investors-Source verlassen und nur auf Grund der Lektüre des Reports Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Investors-Source ist kein registrierter oder anerkannter Finanzberater. Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider, die durch Artikel 5 des Grundgesetzes gedeckt ist und dürfen keineswegs als Anlageberatung gedeutet werden. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie. Bevor in Wertschriften oder sonstige Anlagemöglichkeiten investiert wird, sollte jeder einen professionellen Anlageberater konsultieren und erfragen, ob ein derartiges Investment Sinn macht oder ob die Risiken zu groß sind. Investors-Source übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Verlässlichkeit der Informationen und Inhalte, die sich in diesem Report oder auf unserer Webseite befinden, von Investors-Source verbreitet werden oder durch Hyperlinks von Investors-Source aus erreicht werden können (nachfolgend Service genannt). Der Leser versichert hiermit, dass dieser sämtliche Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und Investors-Source keine Haftung übernimmt. Investors-Source behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche auf Investors-Source bereitgestellt werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. Investors-Source schließt ausdrücklich jede Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen "so wie sie ist" zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung. Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann Investors-Source nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind. Der Service von Investors-Source darf keinesfalls als persönliche oder auch allgemeine Beratung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der bei Investors-Source abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Die von Investors-Source zugesandten Informationen oder anderweitig damit im Zusammenhang stehende Informationen begründen somit keinerlei Haftungsobligo. Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass es sich bei den veröffentlichten Beiträgen um keine Finanzanalysen nach deutschem Kapitalmarktrecht, sondern um journalistische und werbliche Beiträge handelt.Die auf den Webseiten von Investors-Source veröffentlichten Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen erfüllen grundsätzlich werbliche Zwecke und werden von den jeweiligen Unternehmen oder sogenannten third parties bezahlt. Aus diesem Grund muss allerdings die Unabhängigkeit der Analysen in Zweifel gezogen werden. Diese sind per definitionem nur Informationen.Dies gilt auch für die vorliegende Studie zu UNITY METALS CORP.. Die Erstellung und Verbreitung des Berichts wurde vom Unternehmen bzw. von dem Unternehmen nahestehenden Kreisen in Auftrag gegeben und entgeltlich entlohnt. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.Investors-Source und/oder mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft (UNITY METALS CORP.) bzw. mit deren Aktionären eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.Wir weisen hiermit darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von Content Investors-Source zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Anteile an Wertpapieren/ Aktienbeständen in UNITY METALS CORP., welche im Rahmen der jeweiligen Publikation besprochen werden, halten. Es besteht die Absicht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen. Investors-Source handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die ihrerseits signifikante Aktienpositionen halten. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen.Die Publikationen von Investors-Source sollten somit nicht als unabhängige Finanzanalysen oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenskonflikte vorliegen. Die in den jeweiligen Publikationen von Investors-Source angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen Veröffentlichung.Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen, kommt es in diesem Zeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung. Natürlich gilt es zu beachten, dass UNITY METALS CORP. in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Die Gesellschaft weist noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was gleichzeitig reizvoll wie riskant ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es dem Unternehmen nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting drohen.Es gibt keine Garantie dafür, dass sich die Prognosen der Experten und des Managements tatsächlich bewahrheiten. Damit stellt UNITY METALS CORP. einen Wechsel auf die Zukunft aus. Wie bei jedem Micro Cap gibt es auch hier die Gefahr des Totalverlustes, wenn sich die hohen Erwartungen des Managements nicht auf absehbare Zeit realisieren lassen. Deshalb dient UNITY METALS CORP. nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot. Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Der erfahrene Profitrader, und nur an diesen und nicht etwa an unerfahrene Anleger und LOW-RISK Investoren richtet sich unsere Empfehlung, findet in UNITY METALS CORP. aber einen hochattraktiven spekulativen Wert, der über ein extremes Vervielfachungspotenzial verfügt..Jens PieskSchaafenstraße 2550676 KölnEmail: anfrage@investors-source.com