Burcon wird für 65 Millionen CAD Produktionsanlage für Erbsen- und Rapsprotein bauen Gründung neuer operativer Geschäftseinheit; Abschluss exklusiver Lizenzvereinbarung DGAP-News: Burcon NutraScience Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges Burcon wird für 65 Millionen CAD Produktionsanlage für Erbsen- und Rapsprotein bauen Gründung neuer operativer Geschäftseinheit; Abschluss exklusiver Lizenzvereinbarung 24.05.2019 / 18:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Burcon wird für 65 Millionen CAD Produktionsanlage für Erbsen- und Rapsprotein bauen Gründung neuer operativer Geschäftseinheit; Abschluss exklusiver Lizenzvereinbarung Vancouver, British Columbia, Kanada, 23. Mai 2019 - Burcon NutraScience Corporation (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU), weltweit führend in der Entwicklung funktioneller und ernährungsphysiologisch wertvoller Pflanzenproteine, freut sich mitzuteilen, dass es eine Joint-Venture-Partnerschaft mit einer Investorengruppe zum Bau einer neuen kommerziellen Produktionsanlage für Erbsen- und Rapsprotein in Westkanada abgeschlossen hat. Die Investition beträgt 65 Millionen CAD. Die Produktionsanlage wird nach den Planungen ab Mitte kommenden Jahres 2020 anfänglich etwa 20.000 Tonnen Erbsen verarbeiten und Burcons Erbsenproteine Peazazz(R) and Peazac produzieren, so wie auch Burcons Rapsproteine Supertein(R), Puratein(R) und Nutratein(R). "Die heutige Meldung ist ein wahrhaft bahnbrechendes Ereignis für Burcon. Es eröffnet ein neues Kapitel in Burcons Entwicklung, das sich darauf konzentriert, die einzigartigen pflanzlichen Proteine des Unternehmens direkt als Produzent zu vermarkten", sagte Johann F. Tergesen, Burcons Präsident und Chief Executive Officer. Er fügte hinzu: "Die Leistungskapazität zur Produktion unsere einzigartigen Proteine aus Erbsen und Raps in unserer eigenen Produktionsanlage ist eine wichtige Säule unserer Differenzierungsstrategie. Die Fähigkeit unsere Erbsen- und Rapsproteine miteinander zu kombinieren und so ein ernährungsphysiologisch unvergleichliches Pflanzenprotein zu schaffen, das zugleich die äußerst erwünschten funktionellen Eigenschaften bewahrt, welche die Proteine von Natur aus haben, gibt uns einen echten Wettbewerbsvorteil. Wir freuen uns darauf, unsere Proteinprodukte aus Erbse und Raps den Kunden anzubieten und den Verbrauchern in Kanada, Nordamerika und auf der ganzen Welt." Zentrale Fakten der Produktionsanlage und der Joint-Venture-Vereinbarung * Joint Venture zum Bau und Betrieb einer 65 Millionen CAD Produktionsanlage für Pflanzenproteine. * JV-Partner Investorengruppe hat umfangreiches operatives Fachwissen hinsichtlich der Ausgestaltung und des Start-ups von Produktionsbetrieben wie auch großes Fachwissen bei Herstellung und Vertrieb von Pflanzenproteinen. * JV-Partner Investorengruppe wird bis zu 16 Millionen CAD Kapitaleinlagen in die Joint-Venture-Partnerschaft einbringen. * Abschluss einer über 20 Jahre exklusiven Lizenzvereinbarung für Burcons Erbsen- und Rapsproteintechnologie. * Produktionsstätte ist darauf ausgerichtet Burcons Erbsenproteine Peazazz(R) und Peazac wie auch Burcons Rapsproteine Supertein(R), Puratein(R) und Nutratein(R) zu produzieren. * Weltweit einzige kommerziell arbeitende Produktionsstätte für Rapsprotein in Lebensmittelqualität. * Produktionsverarbeitungskapazität in Phase 1 von 20.000 Tonnen pro Jahr. * Finanzierungsstruktur sorgt für eine bedeutende Eigenkapitalposition für Burcon. * Fähigkeit zur Produktion von kombinierten Pflanzenproteinen mit außergewöhnlichem Nährstoffwert. * Fortgeschrittenes Stadium des Projekts: Fertigstellung voraussichtlich Mitte 2020. * Konstruktion der Produktionsanlage ermöglicht effiziente Ausweitung der Produktionskapazität in der Zukunft. * Laufende Gespräche über Produktentwicklungen mit Herstellern von Verbrauchsgütern des täglichen Bedarfs weiter fortgeschritten. Burcon Functional Foods Corporation Burcon hat eine neue operative Geschäftseinheit gegründet: Burcon Functional Foods Corporation ("Burcon Foods"), welche die neue Protein-Produktionsstätte besitzen und sie betreiben wird. Burcon Foods hat mit Burcon eine Lizenzvereinbarung über die Produktion, den Verkauf und Vertrieb von Burcons Hülsenfruchtproteinen geschlossen, einschließlich der Erbsenproteine Peazazz(R) und Peazac sowie der Rapsproteine Supertein(R), Puratein(R) und Nutratein(R) ("die Lizenzvereinbarung"). Als eigenständige Geschäftseinheit wird das Personal für Management, Vertrieb, Marketing und Produktion direkt bei der neuen operativen Gesellschaft Burcon Foods beschäftigt. Burcon wird verantwortlich sein für den Technologietransfer an Burcon Foods und wird die Konstruktion, das Design und die Kommissionierung der kommerziellen Proteinproduktionsstätte (auf Vertragsbasis) unterstützen Burcon hat am 23. Mai 2019 mit dieser Investorengruppe eine einstimmige Aktionärsvereinbarung (die "Aktionärsvereinbarung") abgeschlossen, um gemeinsame Anteilseigner von Burcon Foods zu werden. Burcon hält derzeit 40 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Burcon Foods, die Investorengruppe hält die verbleibenden 60 %. Gemäß der Aktionärsvereinbarung sind sich die beteiligten Parteien darin einig, dass sie bis spätestens 2. Juli 2019 Kapitaleinlagen von insgesamt 10.000.000 CAD einbringen. Die Parteien haben weiter zugestimmt, bis spätestens 3. September 2019 weitere Kapitaleinlagen in Höhe von 10.000.000 CAD an Burcon Foods zu leisten. Burcon beabsichtigt, seinen Anteil von 4.000.000 CAD an den Kapitaleinlagen bis zum 2. Juli 2019 durch den Nettoerlös einer Bezugsrechtsemission zu finanzieren, und die weiteren 4.000.000 CAD bis zum 3. September 2019. Die Finanzierung von Burcon Foods wird erwartungsgemäß auch durch öffentliche Förderung seitens der kanadischen Regierung und regionaler Provinzbehörden und Organisationen unterstützt. Die Investorengruppe hat sich verpflichtet bis zu 16 Millionen CAD an Kapitaleinlagen zu leisten. Die erwartete Finanzierungsstruktur wird für Burcon voraussichtlich eine enorme Hebelwirkung haben. Während sich Burcons Kapitaleinsatz auf nur höchstens 12,3 % der Gesamtprojektkosten beläuft, wird Burcons Anteil an Burcon Foods 40 % betragen. Lizenzvereinbarung Burcon Foods hat am 23. Mai 2019 eine über 20 Jahre exklusive Lizenzvereinbarung mit Burcon abgeschlossen. Gegenstand ist die Lizenzierung der Technologie, die zur Produktion, Vermarktung und Verkauf von Burcons neuartigen Hülsenfrucht-Proteinen erforderlich ist. Dazu gehören sowohl die Erbsenproteine Peazazz(R), Peazac als auch die Rapsproteine Supertein(R), Puratein(R) and Nutratein(R) (zusammen die "Produkte"). Gemäß den Bedingungen des Lizenzvertrags hat Burcon Foods in allen geographischen Regionen und für alle Produktanwendungen das exklusive Recht an Burcons Proteintechnologie für Hülsenfrüchte (einschließlich Erbse) und Raps. Gemäß dem Lizenzvertrag wird Burcon eine Lizenzgebühr auf die Bruttoerlöse des Verkaufs von Produkten durch Burcon Foods erhalten. Fortgeschrittener Stand bei der kommerziellen Entwicklung In den vergangenen vierundzwanzig Monaten hat Burcon mit einer Anzahl von Herstellern von Verbrauchsgütern des täglichen Bedarfs (Fast-Moving Consumer Goods FMCG) zusammengearbeitet, um diesen Unternehmen Produktproben von Burcons neuen Proteinzutaten bereitzustellen. Einige erste Untersuchungen dieser FMCG-Unternehmen haben bereits zu Produktentwicklungsprojekten geführt. Durch diese Arbeit hat Burcon ein hohes Maß an Vertrauen in die Nachfrage und den Preis von Proteinprodukten und Beiprodukten entwickelt, welche in der neuen Erbsen- und Rapsprotein-Produktionsanlage von Burcon Foods produziert werden wird. Burcon und Burcon Foods gehen davon aus, dass die Produktionsstätte bis Mitte 2020 fertig gebaut sein wird. Burcon hat Excel Engineering of Fond Du Lac, Wisconsin, zur Unterstützung der abschließenden Prozessplanung, der allgemeinen Betriebsstättenkonzeption, der Baustruktur und Architektursysteme und der Projektübersicht bis zur Inbetriebnahme engagiert. Diese Ingenieursarbeiten, welche bereits begonnen haben, sind ausschlaggebend für die Terminplanung des Projekts, die bislang abgeschlossenen Arbeiten haben die Entscheidungsfindung für den endgültigen Bau und die Anforderungen an die Geräteausrüstung ermöglicht. Burcon wird über die weiteren Einzelheiten der Durchführung und den Stand der kommerziellen Produktionsanlage in nächster Zeit weiter informieren. Über Burcon NutraScience Corporation Burcon ist führend in der Entwicklung funktioneller und ernährungsphysiologisch wertvoller pflanzlicher Proteine. Das Unternehmen hat ausgehend von seiner Schlüsseltechnologie zur Extraktion und Reinigung von Proteinen ein Portfolio von Patenten zur Zusammensetzung, Anwendung und Verarbeitung von Pflanzenproteinen entwickelt. Burcons Sojaprotein CLARISOY(R) - unter Lizenz von Archer Daniels Midland Company - bietet Transparenz und einen hochqualitativen Proteinnährwert für Getränkesysteme bei niedrigem pH-Wert und bietet eine hervorragende Löslichkeit und außergewöhnliche Geschmacksreinheit bei jedem pH-Wert. Peazazz(R) ist ein einzigartig lösliches und geschmacksreines Erbsenprotein; Puratein(R), Supertein und Nutratein(R) sind Rapsprotein-Isolate mit einzigartigen funktionellen Merkmalen und Nährstoffgehalten. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.burcon.ca. Die TSX hat die vorliegende Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der anwendbaren Gesetze für kanadische Wertpapiere. Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen beeinflussen können, so dass sie von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder erwarteten Ergebnissen wesentlich abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Worten wie "voraussagen", "beabsichtigen", "planen", "Ziel", "Projekt", "einschätzen", "erwarten", "glauben", "Zukunft", "wahrscheinlich", "vielleicht", "können", "sollten" oder ähnliche Inbezugnahmen auf die Zukunft. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, abgesehen von historischen Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es gibt keine Garantie, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden, die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen vorausgesehenen abweichen. Wichtige Faktoren, welche ursächlich dafür sein könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Burcons Plänen und Erwartungen, einschließlich der tatsächlichen Ergebnisse der Geschäftsverhandlungen, Marketingaktivitäten, wesentlich abweichen, sind nachteilige allgemein ökonomische Bedingungen, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische Veränderungen sowie andere Risiken und Faktoren, wie hier und regelmäßig in den börsenregulierten Berichten beschrieben, einschließlich der mit "Risikofaktoren" überschriebenen Abschnitte in Burcon Jahresinformation vom 18. Juni 2018, hinterlegt bei der U.S. Securities and Exchange Commission auf www.sec.gov. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder Information spricht nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurde, Burcon lehnt, abgesehen von nach anwendbaren Gesetzen erforderlichen Verpflichtungen, jeglichen Vorsatz oder jegliche Verpflichtung ab, jede zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, entweder als Ergebnis neuer Information, zukünftiger Ereignisse oder anderes. Auch wenn Burcon der Ansicht ist, dass die Annahmen in den zukunftsgerichteten Aussagen begründet sind, können die zukunftsgerichteten Aussagen die zukünftige Leistung nicht garantieren. CLARISOY ist eine Handelsmarke der Archer Daniels Midland Company. Media & Industry Contact: Paul Lam Manager, Business Development Burcon NutraScience Corporation Tel (604) 733-0896, Toll-free (888) 408-7960 plam@burcon.ca www.burcon.ca Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 24.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 815795 24.05.2019 ISIN CA1208311029 AXC0232 2019-05-24/18:00