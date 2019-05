Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.BG: Bawag am 24.5. -7,62%, Volumen 1037% normaler Tage , IIA: Immofinanz am 24.5. -2,90%, Volumen 127% normaler Tage , WIE: Wienerberger am 24.5. -1,45%, Volumen 148% normaler Tage , VOE: voestalpine am 24.5. 2,20%, Volumen 142% normaler Tage , SPI: S Immo am 24.5. 2,25%, Volumen 98% normaler Tage , FACC: FACC am 24.5. 2,28%, Volumen 85% normaler Tage , ATX: +0,18% Aktie Symbol SK Perf. FACC FACC 13.010 2.28% S Immo SPI 19.980 2.25% voestalpine VOE 24.650 2.20% Wienerberger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...