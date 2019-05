Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SAC: Sanochemia am 24.5. -6,04%, Volumen 589% normaler Tage , S300: startup300 am 24.5. -4,69%, Volumen 117% normaler Tage , VLA: Valneva am 24.5. -1,05%, Volumen 37% normaler Tage , KTCG: Kapsch TrafficCom am 24.5. 2,27%, Volumen 155% normaler Tage , ZAG: Zumtobel am 24.5. 2,37%, Volumen 9% normaler Tage , MARI: Marinomed Biotech am 24.5. 2,52%, Volumen 138% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Marinomed Biotech MARI 81.500 2.52% Zumtobel ZAG 6.050 2.37% Kapsch TrafficCom KTCG 36.000 2.27% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...