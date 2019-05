Der Kurs des chinesischen Yuans leidet unter dem eskalierenden Handelsstreit mit den USA. Viele befürchten, dass China seine Währung weiter abwerten könnte.

Im Handelsstreit mit China sieht US-Präsident Donald Trump nicht nur Zölle als Waffe, sondern auch die Währung. Vergangene Woche schrieb er auf Twitter: China werde "Geld in sein System pumpen" und "wahrscheinlich die Zinsen senken", um den von Trump verhängten Strafzöllen zu begegnen. Diese Botschaft verband er mit der Forderung an die US-Notenbank Federal Reserve, dies ebenfalls mit einer Zinssenkung zu beantworten. Dann sei das "Spiel vorbei, wir gewinnen!"

In diesem Monat hat der Yuan um etwa 2,7 Prozent gegenüber dem Dollar nachgegeben - im vergangenen Jahr sogar um mehr als acht Prozent. Dies läuft dem Ziel der USA entgegen, ihre preisliche Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und auf diese Weise ihr Defizit im Handel mit China zu senken.

Die US-Regierung hatte diesen Monat den Zollsatz auf Importe aus China mit einem Volumen von Hunderten Milliarden Dollar von zehn auf 25 Prozent angehoben. Das verteuert tendenziell chinesische Waren, die in die USA exportiert werden. Dadurch könnten dann amerikanische Verbraucher zum Beispiel stärker auf inländische Produkte ausweichen, was das US-Handelsdefizit gegenüber China mindern würde - so zumindest die Logik mancher Vertreter der US-Regierung

Der niedrigere Wechselkurs der chinesischen Währung läuft diesem Ziel aber entgegen: Denn er macht die chinesischen Waren, die etwa US-Händler oder -Unternehmen importieren, tendenziell wieder billiger.

Investoren befürchten daher, dass China seine ...

