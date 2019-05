Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.JNJ: Johnson & Johnson am 24.5. -0,67%, Volumen 81% normaler Tage , MDO: McDonalds am 24.5. -0,60%, Volumen 65% normaler Tage , NKE: Nike am 24.5. -0,58%, Volumen 90% normaler Tage , JPM: JP Morgan Chase am 24.5. 0,98%, Volumen 65% normaler Tage , 2OY: DOW am 24.5. 1,01%, Volumen 72% normaler Tage , BCO: Boeing am 24.5. 1,24%, Volumen 81% normaler Tage , Dow Jones: +0,37% Aktie Symbol SK Perf. Boeing BCO 354.900 1.24% DOW 2OY 49.200 1.01% JP Morgan Chase JPM 109.710 0.98% Nike ...

Den vollständigen Artikel lesen ...