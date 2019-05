Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.IIA: Immofinanz am 24.5. -2,90%, Volumen 127% normaler Tage , TL0: Tesla am 24.5. -2,49%, Volumen 142% normaler Tage , LYFT: Lyft am 24.5. -1,74%, Volumen 20% normaler Tage , UBER: Uber am 24.5. 2,57%, Volumen 20% normaler Tage , ZJS1: JinkoSolar am 24.5. 2,89%, Volumen 46% normaler Tage , PINS: Pinterest am 24.5. 7,14%, Volumen 49% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Pinterest PINS 25.500 7.14% JinkoSolar ZJS1 18.160 2.89% Uber UBER 41.510 2.57% Lyft LYFT ...

Den vollständigen Artikel lesen ...