Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.TKA_DE: ThyssenKrupp am 24.5. -1,93%, Volumen 119% normaler Tage , IFX: Infineon am 24.5. -1,42%, Volumen 130% normaler Tage , DBK: Deutsche Bank am 24.5. -1,39%, Volumen 90% normaler Tage , SIE: Siemens am 24.5. 1,47%, Volumen 79% normaler Tage , MUV2: Münchener Rück am 24.5. 1,72%, Volumen 101% normaler Tage , DB1: Deutsche Boerse am 24.5. 1,74%, Volumen 131% normaler Tage , DAX: +0,49% Aktie Symbol SK Perf. Deutsche Boerse DB1 125.500 1.74% Münchener Rück MUV2 219.200 1.72% Siemens SIE 105.220 1.47% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...