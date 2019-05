Junge Wähler wenden sich ab von Volksparteien, Politikern und Medienmachern? Schön wär's. Die Wahrheit ist: Beide Seiten ignorieren sich nicht mal mehr. Und das ist besonders schlimm.

Ein 26-jähriger YouTuber hat in dieser Woche ein Video veröffentlicht. Er nennt sich Rezo und rechnet in 50 Minuten mit der Regierungspolitik ab, vor allem mit der Union, die in diesem Land fast immer den Kanzler gestellt hat, zuletzt in 29 von 36 Jahren. Das Video, in dem Rezo fast im Sekundentakt Grafiken einblendet und Quellen für seine Behauptungen offenlegt, hat mittlerweile mehr als 7,5 Millionen Zuschauer gefunden. Und ein Kommunikationsdesaster bei der Union ausgelöst. Erst sollte der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor, auch er 26, per Video parieren. Dann patzte Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer bei ihrem rüden Rempelversuch ("Ich habe mich gefragt, warum wir nicht eigentlich auch noch verantwortlich sind für die sieben Plagen, die es damals in Ägypten gab" - es waren zehn). Schließlich entschied man sich in der CDU für ein schriftliches Statement, um auf denkbar arrogante Weise einen größtmöglichen Seriösitätsabstand zu markieren: "Die Währung von YouTubern sind Klickraten. Die Währung einer Volkspartei wie der CDU ist Vertrauen."

In diesem Satz reißt der ganze Abgrund des Unverständnisses und Desinteresses auf, mit dem sich junge Wähler auf der einen Seite sowie Volksparteien, Politiker und Medienmacher auf der anderen Seite mittlerweile begegnen. Aber was heißt schon begegnen? Die Wahrheit ist: Meistens ignoriert man sich nicht mal mehr. Bei den vergangenen Bundestagswahlen 2017 entschied sich gerade noch jeder vierte Wähler bis 35 für die Union, nicht mal mehr jeder Fünfte für die SPD - ein Trend, der sich im Zuge von fridaysforfuture, der Jugendproteste gegen die Urheberrechtsreform und auch wegen Rezo bei der Europawahl fraglos fortsetzt: Glaubt man Forsa, votiert nur noch jeder elfte Schüler und Student für Union oder SPD.

Und die Medienmacher? Reagieren beinahe noch panischer, paternalistischer, überheblicher als die Politiker und schwingen sich bestenfalls zu Meta-Kommentatoren auf, schlimmstenfalls zu Faktencheck-Rezensenten. Im heute-journal des ZDF beeilt sich Christian Sievers, den saloppen Sprachduktus des jungen Mannes und seinen argumentativen Einseitigkeitseifer moderatoren-onkelhaft wegzulächeln, um seinen Ü-60-Zuschauern auch mimisch zu versichern, dass Mainz immer noch das Ankerzentrum seriöser Informationsvermittlung ist. In der FAZ, zu deren Bezeichnung im vorigen Jahrhundert noch die Vokabel "Leitmedium" zur Verfügung stand, indexiert Innenpolitik-Chef Jasper von Altenbockum das Video sogar als "Hetzkampagne" und "Propaganda" - als habe sich der Verfassungsschutz umgehend mit einem linksterroristischen Volksverführer und seiner treudummen Gefolgschaft ("Jedes Like ein Armutszeugnis") zu befassen. Viele andere Redaktionen wiederum zerren den armen Rezo vor eine Art "Wahrheitskommission", um ihn darüber zu belehren, dass sich die ein oder andere Statistik durchaus auch anders interpretieren lässt.

Das alles ist so unsouverän, so peinlich wie zuletzt schon der Umgang mit der 16-jährigen Klimaaktivistin Greta Thunberg und der Kapitalismuskritik von Kevin Kühnert: Man behandelt sie wie ungezogene kleine Kinder, die je nach politpädagogischer Selbstverortung verhöhnt (AfD), gemaßregelt (AfD, FDP, Union), gönnerhaft getadelt (SPD), moralemphatisch bejubelt (Grüne, Linke), auf jeden Fall aber belehrt zu werden verdienen - um sich das Nachdenken über die Substanz(losigkeit) der Einreden zu ersparen. Tatsächlich ist es doch so: ...

