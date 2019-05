Die Datenschutzgrundverordnung ist seit einem Jahr in Kraft. Viele Befürchtungen sind bisher nicht eingetreten. Was aber ist passiert in dem Jahr, vor dem viele Angst hatten?

Als Peter Hense am 25. Mai 2018 in den Zug stieg, schien die Sonne. "Die Welt war noch nicht untergegangen", sagt er und lacht. Hense ist Jurist für Datenschutzrecht. Heute kann er einen Witz darüber machen. Am Tag selbst soll aber wohl den wenigsten Unternehmern zu Lachen zumute gewesen sein. Am 25. Mai ist nämlich die europäische Datenschutzgrundverordnung wirksam geworden. Verstöße können seit diesem Tag mit Bußgeldern in Höhe von bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes bestraft werden. Doch was ist passiert seit dem sonnigen Tag im Mai 2018?

Zuerst einmal nicht viel: Die großen Abmahnwellen sind ausgeblieben und die Datenschutzbehörden begannen, Unternehmen über notwendige Maßnahmen aufzuklären. Im Laufe der Monate wurden dann die ersten Datenschutzverstöße angezeigt. Mittlerweile sind mehr als 95.000 Beschwerden bei den Datenschutzbehörden eingegangen. Die Europäische Kommission hat im Januar bekannt gegeben, dass mehrere Verfahren gegen Unternehmen in der EU laufen und dass einige von ihnen die Höchststrafe von vier Prozent des Jahresumsatzes bekommen könnten. In Deutschland wurden laut einer Auswertung der Wirtschaftsprüfer von EY im ersten Jahr 42 Bußgelder verhängt und 54 Verwarnungen ausgesprochen.

Wirklich große Bestrafungen hat es bereits drei gegeben: Deutschland hat 20.000 für das soziale Netzwerk Knuddels wegen unsicherer Nutzerdatenspeicherung verhängt, für ein belgisches Sportwetten-Café gab es 5280 Euro Strafe wegen unrechtmäßiger Videoüberwachung und Frankreich hat Google eine Geldstrafe von 50 Millionen Euro aufgedrückt, weil sie ihre Nutzer nicht um Zustimmung für die Schaltung von Werbeanzeigen gebeten hatten. Hense findet es gut, dass Prozesse in Gang kommen. "Ohne solch einen Druck fragt sich jedes Unternehmen: warum kümmere ich mich überhaupt um den Datenschutz?"

Doch ein Unternehmen scheint unter den obigen zu fehlen. Das soziale Netzwerk Facebook stand schließlich wegen Datenpannen in den vergangenen Monaten und Jahren am häufigsten in der Kritik. Das Unternehmen hat mehrfach eingeräumt, Nutzerdaten fahrlässig behandelt zu haben. Das ist im Falle von Facebook besonders gefährlich, weil viele Nutzer ihren Facebook-Zugang auch für andere Dienste verwenden. Ulrich Kelber (SPD), der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, ist fassungslos: "Facebook setzt seine Kunden einem unnötigen Risiko aus. Das ist in etwas so, wie wenn sich Fahrgäste in einem Taxi nicht anschnallen können, weil der Fahrer nicht weiß, wie ein Sicherheitsgurt funktioniert", sagte Kelber in einer Erklärung. Doch sanktioniert wurde Facebook bisher nicht. Kelber selbst sind in diesem Fall die Hände gebunden. Für Facebook ist nämlich der irische Datenschutzbeauftragte zuständig, weil Facebook dort seinen EU-Firmensitz angemeldet hat.

Mehr Bußgelder im zweiten Jahr der DSGVO?

Die verschiedenen Zuständigkeiten sind nur eine Hürde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...