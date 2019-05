Navigationsspezialist TomTom überweist viel Geld an seine Aktionäre, doch deutschen Anlegern droht Ärger, wenn Banken zu unrecht Steuern darauf abführen. Die Rückgabe müssten sie vor Gericht erstreiten. Das geht besser.

Der niederländische Navigationsspezialist TomTom zahlt 750 Millionen Euro an Aktionäre aus. Das Unternehmen hat sich verkleinert und die Telematik-Sparte an Bridgestone verkauft. Pro Aktie (NL0013332471), deren Kurs am 23. Mai noch bei 7,79 Euro liegt, gibt es Ende Mai 5,74 Euro zurück. TomTom legt zudem Aktien zusammen. Für 16 alte gibt es neun neue Aktien. Die bekommen auch eine neue Identifikationsnummer ISIN.

Was zunächst gut klingt, hat für hiesige Anleger aber einen gewaltigen Haken. Niederländer und Belgier, die die Aktien im Depot haben, bekommen das Geld steuerfrei, deutsche Aktionäre wohl nicht. Der deutsche Fiskus zwingt Steuerzahler immer wieder, erst an ihn zu zahlen und dann die Fälle mühsam gerichtlich klären zu lassen. Auch in diesem Fall könnte das wieder so laufen, wenn nicht noch ein richtiger Datenschlüssel an die Banken weitergeleitet würde. Dann passiert das, was häufig bei Abspaltungen und anderen Umstrukturierungen, wie etwa von Google zu Alphabet, passiert: Deutsche Anleger zahlen Steuern zahlen, die sich später zurückholen können - wenn überhaupt.

"So wie es TomTom in allen Mitteilungen plausibel darstellt, geht es um eine echte Auszahlung von Grundkapital des Unternehmens, das durch Rücklagen entstanden ist. Und da ist es klar, dass das steuerfrei möglich ist, soweit nicht die Anschaffungskosten des Anlegers geringer waren als die Rückzahlung jetzt. Da sollten Aktionäre spätestens vor dem Finanzgericht zu ihrem Recht kommen", sagt Oliver Schultze, auf Kapitalanlagen spezialisierter Steuerberater aus Pinneberg. ...

