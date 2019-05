Aufgrund des Flugverbots der Boeing 737 Max muss das Unternehmen jetzt seine fertig produzierten Flugzeuge auf den Werksgeländen parken. Dafür werden Auslieferungszentren und ein Boeing-Gelände in San Antonio in Texas genutzt, wie der Konzern auf Nachfrage mitteilte. Aber der Platz wird eng. Auf dem Boeing Field des Unternehmens in Seattle stünden die Jets "inzwischen sogar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...