In der französischen Stadt Lyon gehen die Anti-Terror-Einheiten nach einer Explosion mit 13 Verletzen weiter. Der Täter ist weiterhin auf der Flucht.

Nach einer Explosion mit 13 Verletzten in der französischen Stadt Lyon ist der Hintergrund der Tat noch unklar. Es habe noch niemand die Tat für sich reklamiert, erklärte Staatsanwalt Rémy Heitz am Samstag in Lyon. Aber allein die Tatsache, dass jemand mitten am Tag in einer belebten Straße eine solche Tat verübe, reiche für Anti-Terror-Ermittlungen aus.

Die Staatsanwaltschaft ermittle nun unter anderem wegen versuchten Mordes im Zusammenhang mit einem terroristischen Hintergrund. Der Täter sei weiterhin auf der Flucht. Heitz kündigte an, bald weitere Fahndungsbilder zu veröffentlichen. Die Polizei hatte zuvor bereits ein Bild von einem Mann veröffentlicht, der eine dunkle Sonnenbrille trägt und ein Fahrrad schiebt.

Zur Identität des mutmaßlichen Täters machte Heitz keine weiteren Angaben. Allerdings konnte mithilfe von Sicherheitskameras ein Teil des Weges des mutmaßlichen Täters nachverfolgt werden. Der Tatverdächtige habe ...

