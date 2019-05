Brenntag hat das Jahr mit Rekordergebnissen abgeschlossen. Der Umsatz stieg um 6,9% und der Gewinn um 27,7%. Im Vorjahr belastete allerdings eine Kartellstrafe in Frankreich die Gewinnentwicklung. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) stieg nur um 4,7% auf 875,5 Mio € und lag damit am unteren Ende der prognostizierten Bandbreite. Insgesamt aber übertraf das Zahlenwerk unsere Erwartungen. In allen Regionen hat der Konzern mehr umgesetzt. Wachstumstreiber Nummer 1 war Asien. Die EBITDA-Marge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...