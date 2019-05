KWS hat solide Halbjahreszahlen präsentiert. Aufgrund der frühen Auslieferung von Saatgut in einigen Märkten stieg der Umsatz um 18,4%. Der saisonübliche Verlust verringerte sich um 5,4%. Alle 3 Sparten haben sich positiv entwickelt. Dank guter Geschäfte in Brasilien und den USA stieg der Maisumsatz um 31,5% auf 145,3 Mio €. Getrieben von der hohen Nachfrage in Osteuropa wuchs der Umsatz mit Zuckerrüben sogar um 34% auf 45,3 Mio €. Die Sparte Getreide steigerte den Umsatz um 12,7% auf 139 Mio ...

Den vollständigen Artikel lesen ...