APG hat für 2018 solide Zahlen vorgelegt, litt aber unter dem schwierigen Marktumfeld. Der Umsatz blieb auf dem Vorjahresniveau von rund 305 Mio SFr. Während der Umsatz auf dem Heimatmarkt leicht zurückging, konnte das internationale Geschäft kräftig angekurbelt werden. Hier hat APG ein starkes Plus von 17,9% auf 14,9 Mio SFr erzielt. Trotzdem sind die Umsätze außerhalb der Schweiz noch sehr gering. Gemessen am Gesamtumsatz machen sie weniger als 5% aus. Hier besteht also großer Nachholbedarf.

Unterm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...