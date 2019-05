Washington (awp/sda/reu) - Die Deutsche Bank muss Finanzunterlagen von US-Präsident Donald Trump und seiner Familie nicht umgehend an den US-Kongress aushändigen. Dies teilte das zuständige Gericht in New York am Samstag (Ortszeit) mit. Dieser Entscheid betreffe auch das Institut Capital One Financial, hiess es weiter. ...

