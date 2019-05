In YouTube-Videos, auf Wahlplakaten und in der politischen Kommunikation offenbart sich die fortschreitende Infantilisierung des öffentlichen Diskurses.

Wie ist das zu erklären? Siebeneinhalb Millionen Menschen (Stand Freitagnachmittag) schauen sich an, wie ein junger blauhaariger Mann pausenlos mit den Armen herumfuchtelnd und unter Zuhilfenahme von Kraftausdrücken nachgewiesen zu haben meint, dass die CDU "nicht im Einklang mit Wissenschaft und Logik" stehe (und SPD und die AfD schon gar nicht) und "unser Leben und unsere Zukunft zerstört".

Den großen Erfolg kann man vielleicht ähnlich erklären wie die mehr als eine Million verkauften Exemplare des Buches "Darm mit Charme" von Giulia Enders. Die erfolgreichsten Bestseller sind Bücher, die von Leuten gekauft werden, die sich eigentlich gar nicht besonders für das Thema interessieren. Voraussetzung dafür ist, so meine These, ein Autor oder eine Autorin, die selbst mit der frischen Begeisterung des Amateurs an dieses Thema herangeht - und so das unterhaltende Potential eines eigentlich recht unzugänglichen Objekts erschließt.

Rezo hat die politischen Bedürfnisse seines Publikums wohl perfekt bedient. Ach, sagt sich der Rezo-Gucker, der sonst vor allem dessen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...