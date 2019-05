Bedroht der Populismus die Währungsunion? Im Interview bringt der Wirtschaftshistoriker Barry Eichengreen einen Schuldenschnitt für Italien ins Spiel und erklärt, warum er dem Euro den Aufstieg zur Weltwährung zutraut.

Herr Eichengreen, die Europäische Zentralbank (EZB) flutet die Märkte mit Liquidität, Italien steht wirtschaftlich auf der Kippe, bei Wahlen schneiden Euro-skeptische Parteien gut ab. Glauben Sie angesichts dieser Gemengelage an die Zukunft des Euro? Ja. Der Euro ist zum Erfolg verdammt.

Das klingt nach einem großen Drama. Zerbricht die Währungsunion, wären die Folgen selbst für populistische Politiker zu weitreichend. Denken Sie an Alexis Tsipras. Der Mann wurde in Griechenland mit dem Versprechen zum Ministerpräsidenten gewählt, den Euro loszuwerden. Einmal an der Macht, merkte er schnell, dass die Kosten für sein Land zu hoch wären. Ähnlich sieht es in Italien aus. Matteo Salvini deutete im Wahlkampf an, Italien aus dem Euro führen zu wollen. Seit er Innenminister ist, hat er in der Euro-Frage seinen Ton gemäßigt und konzentriert seinen Widerstand auf die europäische Fiskalpolitik.

Einsicht allein löst aber weder die strukturellen Probleme der Euro-Zone, noch verhindert sie populistische Attacken. Was muss passieren?Erstens, und hier bin ich anderer Auffassung als die herrschende Lehre in Deutschland, sollte der Fiskalpakt gelockert und die Haushaltspolitik nicht länger zentral kontrolliert werden. Lasst Rom über den italienischen Haushalt bestimmen und Madrid über den spanischen! Unter den Konsequenzen schlechter Politik haben die eigenen Bürger zu leiden. Die EU kann dann nicht mehr als Sündenbock herhalten.

Mit Verlaub: Kann Italien seine Schulden nicht mehr bedienen, gerät die Euro-Zone ins Wanken. Die Griechenlandkrise wäre dann im Rückblick allenfalls ein Minibeben gewesen.Die italienische Fiskalpolitik kann auf zwei Wegen wirken. Zum einen über die Nachfrage. Verschuldet sich Italien noch stärker, wird das Land einerseits mehr aus Deutschland importieren, andererseits die Zinsen für die Euro-Zone nach oben treiben. Die zweite Ansteckungsquelle ist das Bankensystem. Die Lösung sind strengere Regeln, die deutsche Banken davon abhalten, massenhaft italienische Staatsanleihen zu halten. Deutschland hat von schlechter Fiskalpolitik in Italien keinen materiellen Schaden. Eine rigide Fiskalpolitik bestärkt hingegen die Populisten.

Die Schuldenkrise zu lösen ist nicht die wichtigste Aufgabe in der Euro-Zone? Ich halte den italienischen Schuldenstand durchaus für besorgniserregend. Italien braucht dringend mehr Wachstum. Zwar weiß niemand genau, welches magische Elixier Wachstum erzeugt. Es besteht aber Konsens, dass Italien dringend sein Bildungssystem reparieren und die Altersvorsorge reformieren muss.

Lieber will die italienische Regierung ihre Bürger mit einem bedingungslosen Grundeinkommen beglücken. Geht es in Italien wirtschaftlich nicht voran, ist am Ende ein Plan B nötig: die Restrukturierung der Staatsschulden.

Gegen einen ...

