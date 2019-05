Die Liberalen setzen nach der Europawahl auf Zusammenarbeit mit der Bewegung von Macron. Doch bei der Zusammenarbeit gibt es Licht und Schatten.

Die neue FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg hat dazu aufgerufen, den Bürgern das Machtgefüge zwischen der EU und den einzelnen Mitgliedsländer besser zu erklären. Es müsse mehr Klarheit herrschen, "wer für was zuständig ist und wessen Entscheidungen sich wie auf die Bürger auswirken", sagte Teuteberg der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Nur so lasse sich vermeiden, dass wie jetzt im Wahlkampf "viel Falsches" erzählt werde, wofür Europa zuständig sei oder nicht.

"Wir müssen diesen Eindruck überwinden, dass für den Sonnenschein die nationalen Regierungen verantwortlich seien und für den Regen Brüssel", forderte Teuteberg. Denn vieles, was Bürgerinnen und Bürger ärgere, werde schon auf nationaler Ebene angeschoben und in Brüssel nur noch abschließend beschlossen.

Teuteberg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...