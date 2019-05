Tesla-Investoren sind verunsichert. Die Aktie hat allein in dieser Woche mehr als zehn Prozent seines Werts verloren. Einige Analysten sehen die Marke nur noch als Nischen-Spieler.

Für Tesla-Aktionäre geht eine nervenaufreibende Woche zu Ende. Eine schlechte Analysten-Einschätzung jagte in den vergangenen Tagen die nächste. Der Aktienkurs hat allein in dieser Woche mehr als zehn Prozent seines Werts verloren. Seit Dezember hat er sich fast halbiert auf 190,63 am Freitag Abend. Investoren fragen sich nun: Handelt es sich nur um kurzfristige Panik? Oder platzt die Tesla-Blase?

Tesla - das war lange der Disruptor der Auto-Branche, der Rebell, der mit seinen eleganten E-Autos die anderen Hersteller aufgerüttelt hat und dem alles erlaubt war. Jahrelang hat Tesla Geld verbrannt und keinen hat es gekümmert. Die Zukunft war, was zählte, und in die haben die Aktionäre investiert.

Doch nun werden Zweifel an genau jener rosigen Zukunft laut. Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas fürchtet, das die Nachfrage für die Produktion nicht ausreichen könnte. Das ist neu für eine Marke, die es gewöhnt war, ihre Käufer auf die monate- oder jahrelange Wartelisten zu setzen.

"Die Nachfrage ist der Kern der Probleme" schreibt Jonas. Die Tesla-Aktie sei mittlerweile keine Wachstums-, sondern eine Restrukturierungs-Story, fällt sein hartes Urteil aus. Jonas, der die Aktie vor einem Jahr noch bei 379 Dollar gesehen hat, gibt nun für das "Worst Case"-Szenario ein Preisziel von nur zehn Dollar an.

Danach legten andere Analysten nach: Citigroup mahnte, der Kurs könnte im schlimmsten Falle bis auf 36 Dollar fallen und auch Bradford Meikle von ...

