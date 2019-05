Die Förderung von Erdgas hat den Niederlanden großen Reichtum beschert. Doch das geht auf Kosten der Sicherheit: Immer wieder kommt es zu Erdbeben.

Die meisten liegen noch im Bett, als am vergangenen Mittwoch im Norden der Niederland die Erde bebt - bereits zum sechsten Mal dieses Jahr, aber deutlich heftiger als sonst. "Die Menschen sagen, dass es sich anfühlte, als ob ein Lastwagen ins Haus krachte, sie fühlten einen Knall oder dachten, dass Einbrecher in die Wohnung kommen", berichtet die Zentralstelle für Erdbebenschäden in Groningen.

Bereits über 900 Gebäudeschäden, oft Risse in Mauern oder beschädigte Decken, wurden binnen eines Tages nach dem Beben vom Mittwoch mit einer Stärke von 3,4 erfasst. Auslöser ist die Förderung von Erdgas, das von einem Segen zum Alptraum der Provinz wurde.

Dass eine drastische Reduzierung der Gasförderung nach einem ähnlich heftigen Beben im Vorjahr bereits beschlossen und eine Entschädigungsregelung für 100.000 gefährdete, beschädigte oder im Wert geminderte Häuser getroffen wurde, reicht den Menschen längst nicht mehr.

"Tempo, Tempo, Tempo", rufen aufgebrachte Anwohner Innenministerin Kajsa Ollongren und Wirtschaftsminister Eric Wiebes entgegen, als diese am Tag nach dem Beben in der Ortschaft Westerwijtwerd ...

