First Sensor produziert Spezialsensoren, unter anderem für Autozulieferer. Ein rivalisierendes Unternehmen aus den USA bietet nun 28 Euro pro Aktie.

Der Berliner Sensorenhersteller First Sensor steht vor einer Übernahme durch den US-Rivalen TE Connectivity. Der Vorstand befinde sich in fortgeschrittenen Übernahmeverhandlungen mit TE Connectivity, teilte First Sensor am Sonntag mit. Dem Management liege eine rechtlich ...

