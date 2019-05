Man habe die Verhandlungen in Bezug auf die Refinanzierung erfolgreich abgeschlossen, so hieß es vorige Woche bei der Vapiano SE. Das klang ja zunächst durchaus positiv - und die Aktie reagierte auch entsprechend in einer ersten Reaktion mit Kursgewinnen. Doch am Freitag war die Vapiano-Aktie dann mit einem Tages-Verlust von knapp 5% auf 5,96 Euro ins Wochenende gegangen, die vorigen Kursgewinne waren so mehr oder weniger wieder aufgefressen . Wer genauer hinsah, der bemerkte einen Punkt, der ...

