Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.S92: SMA Solar am 26.5. 18,95%, Volumen 329% normaler Tage , PINS: Pinterest am 26.5. 7,14%, Volumen 50% normaler Tage , NOVN: Novartis am 26.5. 3,01%, Volumen 131% normaler Tage , TL0: Tesla am 26.5. -2,49%, Volumen 143% normaler Tage , IIA: Immofinanz am 26.5. -2,90%, Volumen 127% normaler Tage , BAH: bet-at-home.com am 26.5. -3,54%, Volumen 56% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. SMA Solar S92 22.660 18.95% Pinterest PINS 25.500 7.14% Novartis NOVN 87.250 3.01% Tesla ...

Den vollständigen Artikel lesen ...