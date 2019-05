Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.TINC: Baumot Group am 26.5. -9,29%, Volumen 233% normaler Tage , F3C: SFC Energy am 26.5. -6,94%, Volumen 379% normaler Tage , SAC: Sanochemia am 26.5. -6,04%, Volumen 589% normaler Tage , SNAP: Snapchat am 26.5. 3,96%, Volumen 108% normaler Tage , TCG: Thomas Cook Group am 26.5. 4,25%, Volumen 198% normaler Tage , ECX: Epigenomics am 26.5. 5,73%, Volumen 318% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Epigenomics ECX 2.030 5.73% Thomas Cook Group TCG 13.000 4.25% Snapchat SNAP 11.560 3.96% ...

