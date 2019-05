Großbritanniens Wähler ohrfeigen die regierenden Konservativen, die neue Brexit-Partei von Nigel Farage siegt klar. Der EU-Gegner schickt eine Drohung nach London.

Aus der Europawahl in Großbritannien ist die neue Brexit-Partei von EU-Gegner Nigel Farage wie erwartet als stärkste Kraft hervorgegangen. Die regierenden Konservativen erlebten ein Debakel, auch die Labour-Partei verlor massiv. Das starke Abschneiden seiner Partei sei eine "massive Botschaft" an die lange dominanten Konservativen und die Labour-Partei, erklärte Farage in der Nacht zum Montag - und warnte: Sollte Großbritannien die Europäische Union nicht wie geplant am 31. Oktober verlassen, "werden die Werte, die ihr heute bei der Brexit-Party gesehen habt, ...

