Das nationale deutsche Regelwerk ist ohne einen Verweis auf europäische gesetzliche Anforderungen nicht anzuwenden. Im deutschen Recht zu Trinkwasserkontakt-Materialien finden eine europäische Verordnung und eine europäischen Richtlinie Anwendung. Die sogenannte Rahmen-"Verordnung EG Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen" 1) stellt in Artikel 3 allgemeine Anforderungen, die auch im Bereich der Trinkwasserkontakt-Materialien Anwendung finden. Diese Vorschrift bestimmt, dass entsprechende Materialien und Gegenstände ("einschließlich aktiver und intelligenter Materialien und Gegenstände") nach guter Herstellungspraxis (GMP) so herzustellen sind, "dass sie unter den normalen oder vorhersehbaren Verwendungsbedingungen keine Bestandteile auf Lebensmittel in Mengen abgeben, die geeignet sind, die menschliche Gesundheit zu gefährden oder eine unvertretbare Veränderung der Zusammensetzung der Lebensmittel herbeizuführen oder eine Beeinträchtigung der organoleptischen Eigenschaften der Lebensmittel herbeizuführen." Diese Vorgaben werden in den nationalen Bewertungsgrundlagen und Leitlinien des Umweltbundesamtes (UBA) berücksichtigt. Eine weitere wichtige Regelung findet sich in der europäischen "Richtlinie 98/83/EG über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch" 2), der sogenannten Trinkwasserrichtlinie. Deren Artikel 10 beschäftigt sich mit der Qualitätssicherung in Bezug auf Aufbereitung, Anlagen und Materialien. Dort heißt es: "Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die bei der Aufbereitung oder der Verteilung von Wasser für den menschlichen Gebrauch verwendeten Stoffe oder Materialien für Neuanlagen und die mit solchen Stoffen und Materialien für Neuanlagen verbundenen Verunreinigungen in Wasser für den menschlichen Gebrauch nicht in Konzentrationen zurückbleiben, die höher sind als für ihren Verwendungszweck erforderlich, und den im Rahmen dieser Richtlinie vorgesehenen Schutz der menschlichen Gesundheit nicht direkt oder indirekt mindern (…)."

Die geplante Revision der EG-Trinkwasserrichtlinie

Seit mehr als 20 Jahren ist die EG-Trinkwasserrichtlinie (98/83/EG) nun in Kraft und wurde seither keiner größeren Neufassung unterzogen. Im Frühjahr 2015 stieß dann die Europäische Kommission deren Überarbeitung mit einem Evaluierungsprozess an. Das Ziel der Novellierung soll laut EU darin bestehen, "die Qualitätsnormen für Trinkwasser mit den neuesten wissenschaftlichen Daten in Einklang zu bringen und den Rechtsrahmen anzupassen, um neuen Herausforderungen wie dem Klimawandel und dem Übergang zur Kreislaufwirtschaft besser gerecht zu werden." Im Mai 2016 wurde der Evaluierungsbericht vorgestellt und die Überarbeitung im Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für das Jahr 2017 aufgenommen. Im Februar 2018 erfolgte eine erste Entwurfsfassung der Europäischen Kommission. Dieser "Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Neufassung)" 3), 4) wurde im Laufe des vergangenen Jahres intensiv von den verschiedenen betroffenen Stakeholdern diskutiert. Ein wesentlicher Kritikpunkt der Stakeholder war dabei die erfolgte Streichung des Artikels 10 durch die Kommission. Dies hätte die Trinkwasserqualität aufgrund der Verwendung nicht geeigneter Materialien nachteilig ...

