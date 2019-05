Der Autokonzern Fiat Chrysler schlägt dem europäischen Autobauer Renault eine 50-50-Fusion vor. Angesichts des Strukturwandels in der Branche geht es um die Möglichkeit, Geschäftsteile zusammenzulegen.

Die Autokonzerne Renault und Fiat Chrysler (FCA) könnten zukünftig eine enge Kooperation eingehen. Wie der US-Autobauer zum Wochenauftakt bekanntgab, schlägt der den Franzosen eine Fusion vor.

Der Autobauer bestätigt damit Berichte von US-Medien. Zunächst hatten "Financial Times" und das "Wall Street Journal" am Wochenende darüber berichtet, dass Renault und FCA über eine engere Zusammenarbeit verhandeln. Angesichts des Strukturwandels in der Branche gehe es etwa um die Möglichkeit, Geschäftsteile zusammenzulegen, hieß es.

In Frage kämen ein Aktientausch oder gegenseitige Investitionen, hieß es am Sonntag. Es sei allerdings nicht ausgeschlossen, dass die Verhandlungen ergebnislos enden. Renault wollte die Berichte am Sonntag zunächst nicht kommentieren. Ein Insider sagte der Nachrichtenagentur Reuters, der Renault-Verwaltungsrat werde am Montagvormittag zu einer Sitzung zusammenkommen, um über ein mögliches Bündnis mit dem italienisch-amerikanischen Konkurrenten zu beraten. Dies hatte zuerst die französische Zeitung "Le Figaro" berichtet.

Möglich ist, dass sich FCA der Auto-Allianz von Renault mit den japanischen Herstellern Nissan und Mitsubishi anschließt, heißt es in den US-Berichten. Wie das "WSJ" weiter ...

