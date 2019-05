++ Geringe Liquidität aufgrund von Feiertagen in den USA und Großbritannien zu erwarten ++ Polnische Arbeitslosendaten am Vormittag ++ Cœuré von der EZB wird heute das Wort ergreifen ++Es besteht kein Zweifel, dass es am Montag um die Ergebnisse der Europawahlen geht, und dies sollte im Laufe des Tages ein großes Thema sein, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Liquidität an den Finanzmärkten aufgrund eines Feiertags in den USA und in Großbritannien geringer ausfallen könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...