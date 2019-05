Nach einem Wochenabschluss über der 12.000-Punkte-Marke startet der Deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,64 Prozent in die neue Handelswoche. Für Anleger sind vor allem die Reaktionen auf die Europawahl interessant.

Geschlossene Börsen in den USA und Großbritannien und nur wenige Unternehmenszahlen in Deutschland - nach einem turbulenten Wahlsonntag startet die Woche für die Märkte verhältnismäßig ruhig. Der Dax startet 0,64 Prozent im Plus, bei 12.077 Punkten. Am vergangenen Freitag schloss der Dax 0,5 Prozent im Plus bei 12.011 Punkten - damit eroberte der deutsche Leitindex eine psychologisch wichtige Marke zurück.

Die Ergebnisse vom Sonntag klingen noch nach: Während Linke und Grüne auf der einen und Rechtspopulisten auf der anderen Seite zu den Gewinnern der Europawahl zählen, haben Konservative und Sozialdemokraten durchweg stark abgebaut. Nach den Verlusten bei den Europawahlen ist die Frage nach dem neuen Kommissionspräsidenten weiter offen.

Der Aufstieg der populistischen Parteien beschäftigt auch die Investoren. "Der Aufstieg der Europaskeptiker ist ein Risiko für die Märkte", betont Philippe Ferreira, Stratege bei Lyxor Asset Management. "Das Ergebnis der Europawahl ist kein Schock, sondern die Fortschreibung bekannter, problematischer Trends. Es wird in der EU noch schwieriger, Mehrheiten zu finden" sagt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. Das belaste die ...

