Zur kommenden upakovka, die vom 28. bis 31. Januar 2020 auf dem Messegelände AO Expocentre Krasnaja Presnja in Moskau stattfindet, gewinnt das Thema Getränke an Bedeutung. Die Upakovka zeigte bereits zur "WaterShow2019 - 18th International Forum of Bottled Water and Soft Drinks Manufacturers" in Moskau im März als Unterstützer Flagge und ist nun offizieller Partner der russischen "Bottled Water Producers Union" (BWPU), dem Veranstalter des Events.Im Rahmen der Konferenz wurden die Kernthemen der Branche im Marktumfeld Russlands und seiner Nachbarstaaten diskutiert. Auch mit den Getränkeverbänden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...