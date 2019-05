Zollkrieg, Brexit, Wachstumsschwäche: Eine neue Studie beschreibt, wie der deutsche Mittelstand auf die zunehmenden globalen Risiken reagiert - und wem die Mittelständler noch vertrauen.

Er exportiert seine Produkte in ein Land, dessen Präsident mit Zöllen bestimmen möchte, wer am Welthandel verdient. Er hat seine Standorte und Handelspartner in Regionen, die jederzeit von Währungskrisen oder politischen Machtspielchen erschüttert werden und zu allem Überfluss stehen zwei seiner wichtigsten Abnehmer in einem erbitterten Handelskrieg. Keine Frage: Es sind brisante Zeiten für den Mittelstand, das Herzstück der deutschen Wirtschaft.

Wie bewerten die Unternehmen selbst die globalen Exportrisiken - und wie reagieren sie darauf? Antworten liefert eine aktuelle Studie der Commerzbank, die der WirtschaftsWoche in Teilen exklusiv vorliegt. Im Auftrag des Geldhauses hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa zwischen November 2018 bis Februar 2019 rund 2000 Eigentümer und Manager der ersten Führungsebene aus mittelständischen Unternehmen aller Größenklassen und Branchen befragt.

Demnach rechnen fast zwei Drittel der Befragten in den kommenden zwei Jahren mit geringerer Planungssicherheit, 61 Prozent erwarten eine sich weiter eintrübende Konjunktur. 68 Prozent der Exportunternehmen betrachten politische Unberechenbarkeit und Instabilität in anderen Ländern aktuell als ein großes Problem für ihr internationales Geschäft. Deshalb planen 170 der befragten Firmen sogar, sich aus einzelnen Märkten zurückziehen. Der Rückzug trifft vor allem die Türkei ...

