Die Aktie von Leoni +0,04% wird von Anlegern seit über einem Jahr durchgereicht. Die Krise des Kabelspezialisten und Autozulieferers ist auch hausgemacht. Was beim SDAX-Konzern los ist, was die Experten sagen und was mit der Aktie passiert... Das ist Los im Unternehmen:Es gibt kaum Autohersteller und Zulieferer, die in der Branchenflaute ihre Anleger in den vergangenen zwölf Monaten nicht mit Gewinnwarnungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...