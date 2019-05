Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Werden Sie kostenlos Mitglied im ANLEGERCLUB der Börse Stuttgart: http://bit.ly/2M3O4P6 Der Dax behauptet zu Beginn der neuen Handelswoche problemlos die Marke von 12.000 Punkten. Ohne Stolpersteine von der Europawahl und relevante Neuigkeiten zum Dauerthema Handelsstreit ist der Auftakt freundlich. Allgemein droht es ein impulsarmer Handelstag zu werden, da der Terminkalender kaum etwas hergibt, und die wichtigen Börsen in London und New York wegen Feiertagen geschlossen bleiben. Das Konsolidierungskarussel im Autosektor wird um eine Option reicher: Der italienisch-amerikanische Autobauer FiatChrysler will mit Renault zusammengehen. Die jeweiligen Aktien reagieren positiv. Aktien von Siltronic sind ansonsten einen Blick wert wegen einer Analystenstimme: Das Bankhaus Lampe hat den Papiere in einer ersten Bewertung eine Kaufempfehlung ausgesproch. Die bekannteste Kryptowährung Bitcoin hat zum Wochenstart ihren jüngsten Höhenflug fortgesetzt. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß