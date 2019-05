++ CDU/CSU gewinnt Europawahl, SPD verliert deutlich an Unterstützung, ausgezeichnetes Ergebnis für Grünen ++ DE30 prallt von technischer Unterstützung ab und stößt auf Widerstand ++ Fiat Chrysler will mit Renault fusionieren ++Der Start in die neue Handelswoche war für die europäischen Aktienmärkte sehr erfolgreich, da die Anleger die Ergebnisse der Europawahl einpreisen: Der DE30 notiert 0,65% höher, der CAC 40 (FRA40) steigt um 0,6%, der italienische FTSE MIB (ITA40) um 1,35%, während der spanische IBEX (SPA35) um 1,3% zulegen konnte. Diese positive Entwicklung ist trotz eines Sieges der euroskeptischen Parteien in Italien und Frankreich (in Großbritannien gewann die Pro-Brexit-Partei vor den Liberalen Demokraten, die Börse in London bleibt jedoch wegen eines Feiertags geschlossen). Warum entscheiden sich Anleger also für den Kauf von Aktien? Die Antwort könnte mit den Erwartungen an das neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...