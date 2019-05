Die Leoni Aktie kommt einfach nicht zur Ruhe, auch am Freitag erhöhten die Leerverkäufer wieder ihre Positionen. Marshall Wace hält noch eine Position in Höhe von 3,19 % und hat damit seine Position um 0,19 % gesteigert. Bereits seit April baut der Shortseller damit seine Verkaufsposition immer weiter aus. Interessanterweise sind sich die Leerverkäufer untereinander nicht ganz einig, denn Petrus Advisers hat seine Position in den letzten Wochen sukzessiv abgebaut und damit Gewinne mitgenommen. ...

