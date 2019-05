Hallo in der neuen Woche, liebe gabb-Leser! Die EU-Wahl ist vorbei, das Ergebnis bekannt. Ein Misstrauensantrag gegen den Kanzler steht im Raum. Dem ATX scheint das egal. Daher Statistik. Freitag war der 100. Handelstag des Jahres und das ist ein guter Zeitpunkt, mal ein wenig Bilanz zu ziehen. Schauen wir auf das, was unser Robot BSNgine Freitag Abend zum ATX hatte: "Year-to-date liegt der ATX nun 7,6% im Plus. Es gab bisher 55 Gewinntage und 45 Verlusttage. Auf das Jahreshoch fehlen 10,51%, vom Low ist man 7,6% entfernt. Der statistisch beste Wochentag 2019 ist der Freitag mit 0,44%, der schwächste ist der Donnerstag mit -0,36%." Und: Den grössten ATX-Tagesgewinn gab es bereits am 4. Jänner mit +3,14 Prozent, den grössten ATX-Tagesverlust am 9. Mai mit -2,37% ....

