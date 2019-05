Ein exklusives Ranking zeigt, welche Funktionen die Smartphone-Apps ausgewählter Banken und Sparkassen bieten - und was die Konten kosten.

Für viele Bankkunden gehört es zum Alltag, per Smartphone auch unterwegs Geld zu überweisen oder den Kontostand zu checken. Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom aus dem Jahr 2018 erledigen 76 Prozent der Internetnutzer ihre Bankgeschäfte online. Fast alle Banken bieten Konto-Apps an, mit denen das Onlinebanking auch auf mobilen Geräten funktioniert.

"Was die digitalen Helfer können, unterscheidet sich teils deutlich, je nach Anbieter", sagt Jelena Brandic von der FMH-Finanzberatung aus Frankfurt. FMH hat die Angebote von 32 Banken untersucht und die 19 Besten in ein exklusiv für die Leser der WirtschaftsWoche erstelltes Ranking aufgenommen. Dabei schneiden sechs Banken mit der Bewertung "sehr gut" ab, acht Anbieter erhalten das Prädikat "gut" sowie fünf Institute das Urteil "ok".

Banken bieten je nach Zielgruppe unterschiedliche Kontomodelle an. Bei der Auswertung der Kosten hat FMH die Konditionen der Kontomodelle für preisbewusste und onlineaffine Nutzer zugrunde gelegt, die selten den Schalterservice einer Filiale in Anspruch nehmen. Die meisten Angebote im Ranking kommen ohne monatliche Grundgebühr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...