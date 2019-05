Mittelständler haben immer weniger Planungssicherheit, auch wegen der Unberechenbarkeit der USA. China scheint den Unternehmern verlässlicher.

Deutschlands Mittelständler sehen in Handelskonflikten, dem Klimawandel und der Dieselkrise besonders große Herausforderungen. Das geht aus einer Erhebung des Marktforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Commerzbank hervor, die am Montag in Frankfurt vorgestellt wurde.

Danach befürchten fast zwei Drittel der 2000 befragten Führungskräfte in den nächsten zwei Jahren geringere Planungssicherheit, 61 Prozent rechnen mit einer Konjunktureintrübung. Gründe seien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...